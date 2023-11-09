Şaban Çopuroğlu: 'Bağımsız Türkiye için birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam etmeliyiz'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çopuroğlu mesajında, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkarak bağımsız Türkiye için birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam etmeliyiz dedi.

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  • 09.11.2023 17:58
  • Güncelleme: 10.11.2023 13:16
Şaban Çopuroğlu: 'Bağımsız Türkiye için birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam etmeliyiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu Mustafa Kemal Atatürk’ün 85. ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çopuroğlu mesajında," Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkarak bağımsız Türkiye için birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam etmeliyiz" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, önderi ve büyük lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünü saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz. Ulu Önder, vatanseverliği ve çağdaşlık idealleriyle sadece Türkiye’nin değil, tüm dünya için ilham kaynağı olmayı başarmış büyük bir liderdir. O’nun liderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı ve kurulan Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Atatürk’ün mirası; bilime, eğitime, kültüre ve sanata verdiği önemle aydınlık bir geleceğin inşasıdır. Atatürk’ün vatanına, milletine ve insanlığa duyduğu sevgi hepimize örnek olmalıdır. Bugün, O’nun ilkelerine sıkı sıkıya sarılarak Atatürk’ün bize bıraktığı mirası daha da büyütmek; bağımsız, güçlü ve çağdaş bir Türkiye için, Cumhuriyet’imizin kazanımlarına sahip çıkarak birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, mücadele arkadaşlarını ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, uzun bir ömür diliyorum.”

İHA

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