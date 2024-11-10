Mantar üretim tesisinde yangın

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan mantar üretim tesisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Mantar üretim tesisinde yangın
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan mantar üretim tesisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Düver Mahallesi’nde bulunan bir mantar üretim tesisinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken jandarma da çevrede güvenlik önlemi aldı.

Alevlerin bölgeyi aydınlattığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

İHA
Kayseri Gündem

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