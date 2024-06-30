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  • Market sahibi tarafından darp edildiğini iddia eden müşteriler şikayetçi oldu  

Market sahibi tarafından darp edildiğini iddia eden müşteriler şikayetçi oldu  

Kayseri'de bir marketten soğuk çay alan iki genç, ürünün bozuk olması sebebiyle değişim için tekrar markete gitti. İddiaya göre market sahibi, iki genci elindeki jopla sokak ortasında darp etti.

Market sahibi tarafından darp edildiğini iddia eden müşteriler şikayetçi oldu  

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde S.Ö ve B.M. (17) isimli iki kuzen markete giderek soğuk çay aldı. Soğuk çayı içmeye başladıklarında bozulduğunu anlayan kuzenler ürünü aldıkları markete geri getirdi. Market sahibine ürünün bozuk olduğunu belirten kuzenler aldıkları soğuk çayları değiştirmek istedi. Marketten ayrılırken iki genç aldıkları soğuk çayları ellerinden düşürdü. Duruma sinirlenen market sahibi U.T. iddiaya göre elindeki plastik jopla iki kuzeni sokak ortasında darp etti. Olayın ardından iki kuzen karakola giderek market sahibi U.T.'den şikayetçi oldu.

1ha

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