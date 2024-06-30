Taciz şüphelisi gözaltına alındı

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Suriyeli küçük yaştaki çocuğu istismar eden yine Suriyeli şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. 

Taciz şüphelisi gözaltına alındı

Kayseri Valiliği tarafından; Suriye uyruklu bir şahsın Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa yönelik istismar olayı hakkında açıklama yapıldı. Şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, “30.06.2024 tarihinde ilimiz Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yahyalı'da 50 dönümlük ormanlık arazi küle döndü
Yahyalı’da 50 dönümlük ormanlık arazi küle döndü
Milletvekili Ersoy'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 'Herkese iftira atmayı meslek edinen sponsorlu bir genel başkan'
Milletvekili Ersoy'dan CHP Genel Başkanı Özel'e "Herkese iftira atmayı meslek edinen sponsorlu bir genel başkan"
Alkollü gençler düğünü kana buladı
Alkollü gençler düğünü kana buladı
KUDER Uluslararası Öğrenci Derneği'nde mezuniyet sevinci
KUDER Uluslararası Öğrenci Derneği'nde mezuniyet sevinci
Esnaflara müjde! 4. Etap TOKİ kuraları çekilecek
Esnaflara müjde! 4. Etap TOKİ kuraları çekilecek
Talas'ta Uluslararası Öğrenci Kongresi
Talas'ta Uluslararası Öğrenci Kongresi