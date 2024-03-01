Masa tenisinde Kayseri rüzgarı
Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, masa tenisi branşında yine önemli derecelere imza attı.
Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, masa tenisi branşında yine önemli derecelere imza attı.
Amasya’da düzenlenen 100. Yıl Gençler Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Mehmet Ali Karaboğa, tek erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Kenan Eren Kahraman ise çift erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu ve karışık çift erkekler kategorisinde ise üçüncü oldu.
İHA