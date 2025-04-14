Masa tenisinde yine ERVA Marifet

Genç kızlar kategorisinde Büşra YILDIZ, yıldız kızlar kategorisinde Elif Su SEVİM ve yıldız erkekler kategorisinde Mehmet Akif AKYEL altın madalya kazandı. Organizasyon komitesi tarafından dereceye giren sporculara Filistin temalı turnuva tişörtü hediye edildi.

Adil Tayaksi eşliğinde 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Okulu’nda çalışmalarını devam ettiren Erva Marifet Spor Kulübü, masa tenisinde verilen emeklerin meyvelerini toplamaya devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erva Marifet Spor Kulübü Başkanı Yasin YİĞİT “ Erva Marifet Spor Kulübü olarak masa tenisi branşında elde ettiğimiz başarılar, bizler için yalnızca birer kupa ya da madalyadan ibaret değil; aynı zamanda disiplinin, emeğin ve takım ruhunun birer yansımasıdır. Sporcularımızın müsabakalarda gösterdiği üstün performans, hem teknik anlamda seviyemizi ortaya koymakta hem de kulübümüzün çok yönlü spor anlayışının ne kadar sağlam temellere dayandığını göstermektedir.

Bu başarılar, gençlerimize örnek olmanın yanı sıra, sporun bireysel gelişimde ve toplumsal değerlerin oluşmasında ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve destek veren aileleri gönülden tebrik ediyorum. Masa tenisinde olduğu gibi diğer branşlarda da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimize inancım tamdır. Bu başarılar, bizi daha büyük hedeflere götürecek birer basamaktır. “ dedi.