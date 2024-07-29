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Masal Evi ve Oyuncak Müzesi Melikgazi'ye değer katacak

İleriye yönelik hizmetleri ve yenilikçi projeleriyle birbirinden farklı projelere imza atan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anafartalar Mahallesi'nde hayata geçireceği Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'nin yapımında sona gelindiğini belirtti.

Masal Evi ve Oyuncak Müzesi Melikgazi'ye değer katacak
Kayseri GündemEditör

İleriye yönelik hizmetleri ve yenilikçi projeleriyle birbirinden farklı projelere imza atan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anafartalar Mahallesi’nde hayata geçireceği Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi’nin yapımında sona gelindiğini belirtti.

Çocuklara, gençlere değer veren yatırımlarına bir yenisini daha eklediğini belirten Başkan Palancıoğlu, “ Çocuklarımızı sevindirecek çok güzel, çok şık bir projeyi sizlerle paylaşmak istiyorum: Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi. Melikgazi Belediyemiz tarafından Telekom’dan kiralanan bina, özel bir işlev kazandırılarak Oyuncak Kütüphanesi ve Masal Evi formatına çevrildi. Aynı zamanda da burada Akıl Küpü Kütüphanemizin çocuk versiyonu yapılmış olacak. Dolayısıyla anaokulu ve ilkokul dönemindeki çocuklarımız hem burada ders çalışabilecekler hem oyun oynayabilecekler hem de iletişim kabiliyetlerini drama ve tiyatro ile burada geliştirebilecekler. Aynı zamanda da çok güzel bir kafemiz var. Çayınızı yudumlarken çocuğunuzun drama ve tiyatrosunu izleyebileceksiniz. Çocuğunuz burada oyuncaklarla oynarken siz aşağıda kahvenizi yudumlayabileceksiniz. Çok güzel bir proje. Arkadaşların emeğine sağlık. Melikgazi’ye renk getirecek farklı bir proje. Hayırlı olsun inşallah.”

Masal Evi ve Oyuncak Müzesi Melikgazi'ye değer katacak
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Haber Merkezi
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