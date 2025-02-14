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Matbaa ve Ambalaj Sektörünün sorunları Kayseri Ticaret Odası'nda ele alındı

Kayseri Ticaret Odası'nda Matbaa-Ambalaj, Kitap ve Kırtasiye Sektörü temsilcilerinin katılımıyla kahvaltılı bir toplantı gerçekleştirildi. Ayhan Çetinkaya, Rahmi Yağmur ve Ahmet Şapçı başkanlığında yapılan toplantıda sektörlerin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Matbaa ve Ambalaj Sektörünün sorunları Kayseri Ticaret Odası'nda ele alındı

Toplantıya başkanlık eden Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi. Özellikle matbaacılar, sektörde yaşanan zorlukları dile getirerek, matbaacılığın her geçen gün kan kaybettiğini, yetenekli eleman bulmakta zorlandıklarını ve promosyon ürünlerinin azalmasıyla karşılaştıklarını belirttiler. Ayrıca, büyük perakende zincirlerinin sektöre katkı sağlamadığını ve devletin tasarruf tedbirlerinin matbaa ve baskı sektöründe yoğun bir şekilde uygulandığını ifade ettiler.

Başkan Ömer Gülsoy ise yaptığı açıklamada, devletin tasarruf tedbirlerinin matbaa ve baskı sektöründe sert bir şekilde uygulandığını, ancak keşke diğer alanlarda da aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantı, sektör temsilcilerinin sorunlarını dile getirmesi ve çözüm önerileri üzerine yapılan görüşmelerle sona erdi.

Matbaa ve Ambalaj Sektörünün sorunları Kayseri Ticaret Odası'nda ele alındı

 

Haber Merkezi

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