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  • 'Sen yaparsın Melikgazi' Münazara Yarışması'nın şampiyonu belli oldu

'Sen yaparsın Melikgazi' Münazara Yarışması'nın şampiyonu belli oldu

Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 'Sen Yaparsın Melikgazi' etkinliği kapsamında düzenlenen münazara yarışmasının finali gerçekleştirildi.

'Sen yaparsın Melikgazi' Münazara Yarışması'nın şampiyonu belli oldu

Öğrencilerin kendilerini ifade etme yeteneklerinin sergilendiği yarışmanın finalinde 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Sema Yazar Anadolu Lisesi yarıştı. 

“Yapay zeka yararlı mı – zararlı mı?” konulu münazara yarışmasının şampiyonu ise 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için kodlama, enstrüman, tiyatro, genel kültür, tarih, halk oyunları gibi 16 farklı kategorinin yer aldığı “Sen Yaparsın Melikgazi” etkinliklerine katılım ise oldukça yoğun.

“Söz konusu eğitim olunca gereken desteği vermekten kaçınmıyoruz.”

Eğitime destek veren yaklaşımı ile gençlerin kalbini kazanan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yarışmanın galiplerini tebrik ederek şunları söyledi:

“ İçerisinde eğitimin, düşünen, öğrenmeye açık, kendini geliştirmeyi seven gençlerimizin olduğu güzel bir etkinliği daha gerçekleştirdik. Melikgazi Belediyesi olarak eğitimin ve gençlerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyor; söz konusu eğitim olunca gereken desteği vermekten kaçınmıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte “Sen Yaparsın Melikgazi” adı altında çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Bu kapsamda “Sen Yaparsın Melikgazi Münazara Yarışması Finali”ni büyük bir heyecanla gerçekleştirdik. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Final yarışmasında başarı göstererek şampiyon olmayı başaran 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisemizi tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum. Eğitimin, gelişimin, gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” 

Programda açılış konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Yüksel, ‘Sen Yaparsın Melikgazi’ adı altında, farklı kategorilerde 2. dönem boyunca çeşitli faaliyetlerin yapılacağını ifade ederek etkinliklerde görev alacak bütün öğrencilere başarılar diledi.

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cuma Doğan ise eğitime verdiği desteklerden dolayı Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti.

 

 

 

 

 

Haber Merkezi

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