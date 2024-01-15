Mazlumder İnsan Hakları Okulu Tamamlandı

7 haftada tamamlanan seminerlerin son konusu ayrımcılık ve nefret söylemi konuşmacısı ise MAZLUMDER Ankara Şube Başkanı Avukat Osman Yurt idi.

Ayrımcılık ve Nefret söyleminin insan hakları açısından ortadan kaldırılması gereken bir suç olduğunu bildiren Avukat Osman Yurt

Yerli olmayan ayrımı, insanların inançları, yaşadığı bölgesi, inancı, siyasi anlayışı, yaşama kültürü, mesleği, cinsiyeti ve diğer özellikleri sebebiyle ayrımcılığa maruz kalmasının insan hakları açısından kabul edilemez suç olduğunu söyledi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında 10 milyonlarca insanın ayrımcılık ve nefret sebebiyle çıkan savaşta hayatını kaybettiğini bildiren Osman Yurt, bu katliamın insanlık tarihinde kabul edilemez olduğunu bildirdi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine, Aparteist İsrail yönetiminin Filistin, Kudüs ve Gazze’de Müslümanlara, ırkçı Hindistan yönetiminin Hindistan'ın farklı bölgelerinde kendi vatandaşı olan Müslümanlara karşı yıllardır ayrımcı ve nefretle muamele edip insan haklarını gasp ettiğini söyleyen Osman Yurt, bu ve buna benzer uygulamaların insan hakları açısından suç olduğunu ve cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.

1948'de Birleşmiş Milletlerin kabul etmesiyle İnsan Hakları Evrensel beyannamesinin yayınlandığını bildiren Avukat Osman Yurt, bu beyanname ile insanların doğumla kazandığı yaşama, maddi ve manevi varlığını geliştirme, insanca yaşamak ve saygı görmek için çaba göstermesinin hukuki düzenlemelerle garanti altına alındığını bildirdi.

Bugün Irak, Suriye ve Filistin'de insan haklarının despot yönetimlerin insafına terk edildiğini bildiren Yurt, İsrail'de kurulan Aparteist yönetimin ülkenin yerlisi Müslümanların topraklarını işgal ettiğini ve büyük insanlık suçu olan soykırım suçunu işlemeye devam ettiğini bildirdi.

İsrail'in Güney Afrika Cumhuriyeti'nin şikayeti ile Gazze’de işlediği insanlık suçu için uluslararası ceza mahkemesinde (Lahey) yargılanmaya başladığını bildiren Yurt, ne yazık ki burada İsrail ceza alsa bile bu kararın Birleşmiş Milletlerde ABD tarafından veto edilebileceğini ve İsrail'e bir yaptırım uygulanamayacağını bildirdi.

12 Eylül 1980'de Mamak ve Diyarbakır cezaevlerinde, 1993'te Sivas olaylarında hukuk yok sayılarak ayrımcı ve nefret uygulamaları ile Türkiye'de vatandaşların insan hakları kaybına maruz bırakıldığını bildiren Yurt, insanların bir araya gelip konuşması, birbirini dinlemesi ve birbirini tanıyarak farklılıkları ile kabullenmesinin çok önemli bir sonuç olduğunu bildirdi. Bu yolla birlikte yaşayabilme kültürünün yakalanacağını bildirdi.

Katılımcıların ilgi ile takip ettiği, konuyla ilgili sorular yönelttiği Avukat Osman Yurt programına davet için MAZLUMDER Kayseri Şubesine teşekkür etti.

Sunuculuğunu MAZLUMDER yönetim kurulu üyesi Adnan Evsen’in yaptığı programda geleneksel hale gelen MAZLUMDER İnsan Hakları Okulunda bir dönem daha tamamlanmış oldu.