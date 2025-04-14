Meclis Üyesi Ülker, 'Büyükşehir Belediyesi'nin en zayıf olduğu konu afet ve afete hazırlık'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, afet ve afete hazırlık konusunda Büyükşehir Belediyes’inin zayıf olduğunu söyleyerek, “Bize göre Büyükşehir Belediyesi’nin en zayıf olduğu konu afet ve afete hazırlık konusudur. Bu konuda adeta yerin röntgenini çekiyoruz anlamında bir metafor yapılmıştı. Ben bunu şuna benzetiyorum; bir hastamız var, şehir hastanesine gidiyor ve bir röntgen çekeceğiz 1-2 yıl sonrasına randevu veriyoruz. Şu anda şehrin röntgenini çekiyoruz deniyor ama bu röntgeni çektik bu kez de çekildi ama bir türlü raporlanamıyor üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen. Bize göre Büyükşehir Belediyesi’nin en zayıf olduğu konu budur. Ciddi anlamda sonuç alınacak bir faaliyette bulunulmadığını düşünüyoruz. Yalnızca Melikgazi Belediyesi bu konuda bir adım attı; kat sınırını 10’a düşürdü, yatay mimariye önem verdi” diye konuştu.