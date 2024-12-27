Mehmet Akif Ersoy'a müzikal anma programı

İstiklal Marşı şairi merhum Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yılında Talas Belediyesi ve Talas Kaymakamlığı işbirliğiyle düzenlenen Fatma-Kemal Timuçin Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği müzikli tiyatro gösterisiyle anıldı.

Mehmet Akif Ersoy'a müzikal anma programı

Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından devam eden programda öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy’un hayatından pasajların yer aldığı tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Programda ayrıca okul öğrencilerinden oluşan koro Akif’in bestelenen şiirlerini seslendirdi. 

“SON YILLARDAKİ EN GÜZEL ANMA PROGRAMI”

İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan müzikli tiyatro gösterisinin ardından konuşan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Mehmet Akif’i rahmetle andığını belirterek, “Muhteşem bir organizasyon izledik. Son yıllarda gördüğüm en güzel anma programlarından birisi. Talas Belediyemize teşekkür ediyorum. Okulumuz müdürüne, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Program, Kaymakam Dönmez tarafından verilen plaket ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Zabıta ekipleri yılbaşı denetimleri gerçekleştirdi
Zabıta ekipleri yılbaşı denetimleri gerçekleştirdi
Kayseri'de bir haftada 24 bin 429 araç ve sürücü kontrol edildi
Kayseri’de bir haftada 24 bin 429 araç ve sürücü kontrol edildi
Parkta içki bela getirdi: 1 kişi ağır yaralandı
Parkta içki bela getirdi: 1 kişi ağır yaralandı
Erciyes Anadolu Holding, Yeşil Enerji yatırımlarıyla karbon ayak izini sıfırlama yolunda ilerliyor
Erciyes Anadolu Holding, Yeşil Enerji yatırımlarıyla karbon ayak izini sıfırlama yolunda ilerliyor
Hacıkılıç Camii Şadırvanı acil restorasyona ihtiyaç duyuyor
Hacıkılıç Camii Şadırvanı acil restorasyona ihtiyaç duyuyor
Ak Parti Gn. Başkan Vekili Elitaş, Kayseri için yeni jeotermal kaynak arayışında
Ak Parti Gn. Başkan Vekili Elitaş, Kayseri için yeni jeotermal kaynak arayışında
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!