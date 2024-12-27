Saadet Partisi'nden Kayseri Ticaret Odası'na ziyaret
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Ziyarete Melikgazi İlçe Başkanı Halil Demirbaş, Kocasinan İlçe Başkanı Kemal Yılmaz, Talas İlçe Başkanı Ahmet Karagöz ve il yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
Toplantıda ayrıca üretim sektöründe yaşanan ara eleman sıkıntısı gündeme geldi. Başkan Altun, bu sıkıntının çözümü için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti. Üretim sektöründeki problemlerinin giderilmesinin, ekonomik istikrar için elzem olduğunu dile getirdi.
Erdal Altun, Kayseri’nin ekonomik kalkınması adına tüm işverenlerle birlikte hareket edeceklerinin altını çizdi. Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişi ile sona erdi.