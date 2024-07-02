Mehmet Özhaseki görevi devraldığı bakana iade etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini Mehmet Özhaseki'den devralan Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde vatandaşlara yeni evlerini bir an önce teslim etmek, millete olan sözlerini tutmak için gayret göstereceklerini ifade etti.

Bakanlıktaki devir teslim töreni, bazı milletvekilleri, bürokratlar ve bakanlık çalışanlarının katılımıyla yapıldı.

Törende konuşan Kurum, yeniden bu görevi kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Emeklerinden dolayı Özhaseki'ye teşekkür eden Kurum, görev aldığı her işte amacının millete hizmet etmek olduğunu, gece gündüz bunun için çalıştığını dile getirdi.

Kurum, "Yeri geldi Elazığ'ın Kara Murat'ı oldum, yeri geldi İstanbul'un Murat'ı oldum, yeri geldi depremde, selde, heyelanda milletimiz için koşturmaya gayret gösterdim, elimden geleni yapmaya çalıştım. Bundan sonraki süreçte de yapacağım, geçmişte ne yaptıysam yine aynısını aziz milletim için yapmak olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu anımsatan Kurum, "Başta 11 ilimiz, Hatay'ımız, Gaziantep'imiz, Kahramanmaraş'ımız, Adıyaman'ımız, Osmaniye'miz, Adana'mız olmak üzere afetten etkilenen kardeşlerimize evlerini bir an önce teslim etme arzusu ve isteğiyle tüm ekibimizle, Sayın Bakanımızdan devraldığımız görevi layıkıyla yapıp vatandaşlarımıza, aziz milletimize sözlerimizi tutmaya gayret göstereceğiz." dedi.