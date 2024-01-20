Melikgazi B. Başkan Adayı Kılınç, kazanırsa maaşını öğrencilere burs olarak verecekmiş

Melikgazi Belediye başkanı olması durumunda aldığı maaşın tek kuruşuna dokunmayacağını ifade eden, İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç 'Bu maaşı mecbur almak zorundayız ama her kuruşunu öğrencilere burs olarak vereceğim. Belediye meclisinde de her kuruşunu öğrencilere burs olarak vermiştim bir kuruş cebime alıp koymadım bundan sonra da koymayı düşünmüyorum' dedi.

Melikgazi B. Başkan Adayı Kılınç, kazanırsa maaşını öğrencilere burs olarak verecekmiş
Kayseri GündemEditör

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri’ programında Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.  
Melikgazi Belediye başkanı olması durumunda aldığı maaşın tek kuruşuna dokunmayacağını ifade eden, İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç; “Bu maaşı mecbur almak zorundayız ama her kuruşunu öğrencilere burs olarak vereceğim. Belediye meclisinde de her kuruşunu öğrencilere burs olarak vermiştim bir kuruş cebime alıp koymadım bundan sonra da koymayı düşünmüyorum. Benim tek beklentim milletimiz yarın bir gün derse ki Allah razı olsun şunları kazandırdı benim için her şeyden kıymetli ne paraya ihtiyacım var ne başka bir şeye belki çok zengin değilim ama gönlüm zengin Allah bunu elimizden almasın rabbim de bize bu şehre bu hizmetleri yapmayı 50 yıl sonra da hayırla anılmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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