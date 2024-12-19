Melikgazi Belediyesi, 'Kazandıran Finans' modeliyle 28 aileyi ev sahibi yaptı

Kazım Karabekir ve Anbar Mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarıyla elde edilen, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan 28 adet daire açık ihale yoluyla yeni sahiplerini buldu. Tamamen faizsiz, yüzde 25 peşinat ve 36 ay eşit taksit imkanı ile ödemede kolaylık sağlayan model 2024 yılında onlarca aileyi ev sahibi yaptı.

2024 yılında kazandıran finans modeliyle ihaleler gerçekleştiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; ihaleye gösterilen yoğun katılımdan dolayı memnun olduklarını dile getirerek vatandaşlara sağladıkları nitelikli hizmetlere yenilerini ekleyeceklerini belirtip şunları söyledi;

"Melikgazi’ye hizmet etmek, vatandaşlarımızın dualarında yer alabilmek için büyük bir emek ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bilindiği üzere büyük bir ödeme kolaylığı ile vatandaşlarımızı hayalindeki eve kavuşturan finans modelimiz büyük sesi getirdi. Tamamen faizsiz, %25 peşinat, 36 ay vade farksız taksit imkanı, peşin ödemede %30 indirim avantajı ile vatandaşlarımızı hayallerine kavuşturduk. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile elde ettiğimiz, Kazım Karabekir ve Anbar Mahallerimizde bulunan 28 adet daire yeni sahiplerini buldu. Cenab-ı Allah hayırla, huzurla oturmayı nasip etsin. Türkiye’ye örnek olacak, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, Melikgazi’mizi ileriye taşıyacak yenilikçi proje, yatırım ve hizmet fikirlerimizle çalışmaya devam ediyoruz. İhaleye katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Önemli bir avantaj ve ödeme kolaylığı ile yeni evlerinin sahibi olan vatandaşlar, Başkan Palancıoğlu’na sağladığı imkan için teşekkür etti.