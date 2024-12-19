Millet Caddesi'nde korkutan yangın paniğe neden oldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi edildi.

Millet Caddesi'nde korkutan yangın paniğe neden oldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi edildi.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı giyim mağazasının bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekipleri çalışması sonucu büyümeden söndürülürken, yoğun dumandan etkilenen mağaza çalışanı 2 kişi de ambulansta tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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