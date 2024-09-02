Melikgazi Belediyesi eczane yeri yapacak

Melikgazi Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesi'nde yapılacak 2 adet eczane yapım işi ihaleye çıkıyor.

Melikgazi Belediyesi eczane yeri yapacak
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesi’nde yapılacak 2 adet eczane yapım işi ihaleye çıkıyor.

Melikgazi Belediyesi tarafından ihale ile ilgili verilen ilanda, “Şirintepe Mahallesi 16675 Ada 1 Parsele 2 adet eczane yapılması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

Melikgazi Belediyesi’nin 5.’nci katında bulunan İhale Salonu’nda yapılacak olan ihaleye son tekliflerin 17 Eylül 2024 Salı günü saat 10.30’a kadar verilmesi gerekiyor.

İHA
Kayseri Gündem

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