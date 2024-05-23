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  • Melikgazi Belediyesi kendi yazılımlarıyla geleceğe yatırım yapıyor

Melikgazi Belediyesi kendi yazılımlarıyla geleceğe yatırım yapıyor

Melikgazi Belediyesi 2023 yılında toplam 5 milyon TL değerindeki yazılımı kendi kaynakları ile geliştirerek tasarruf sağladı.

Melikgazi Belediyesi kendi yazılımlarıyla geleceğe yatırım yapıyor
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediyesi 2023 yılında toplam 5 milyon TL değerindeki yazılımı kendi kaynakları ile geliştirerek tasarruf sağladı.

Melikgazi Belediyesi, ARGE Müdürlüğü ekiplerinin kendi kaynakları ile geliştirdikleri Kentsel Dönüşüm, Kariyer Melikgazi İş Başvurusu Yazılımı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımı ve Entegrasyonu, 4 adet kurumsal web sayfası ve 16 adet web sitesi ve web portalı yazılımları ile 5 milyon TL tutarında tasarruf sağladı.

Yenilikçi projeleriyle ilçeye sayısız katkı sağlayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, eldeki imkanları geleceğe taşımak ve geliştirici çalışmalar yapmak adına girişimlerinin devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Melikgazi Belediyesi olarak ilçemize hizmet ederken kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Tasarruf ederken vatandaşlarımıza da kolaylık sağlayacak fikirleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda GES, coğrafi bilgi sistemleri uygulamamız, damla sulama sistemlerimiz, led aydınlatma sistemlerimiz ve daha birçok projemiz gibi hayata geçirdiğimiz çalışmaların yanı sıra yeni fikirlerimizle devamlılık sağlıyoruz. Enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için de tasarrufun kıymetini biliyoruz. İsrafın önüne geçmek için elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Yenilikçi tasarruf anlayışımız doğrultusunda belediyemiz gider ve harcamalarımızda da kaynaklarımızı etkili, verimli ve ekonomik kullanıyoruz. Bu kapsamda ARGE Müdürlüğü ekiplerimizin kendi kaynaklarımız ile geliştirdiği Kentsel Dönüşüm, Kariyer Melikgazi İş Başvurusu Yazılımı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımı ve Entegrasyonu, 4 adet kurumsal web sayfası ve 16 adet web sitesi ve web portalı yazılımları ile 5 milyon lira tutarında tasarruf sağladık. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Geleceğe yatırım sağlayacak yeni projelerimizle Melikgazi’mize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Melikgazi Belediyesi kendi yazılımlarıyla geleceğe yatırım yapıyor
Melikgazi Belediyesi kendi yazılımlarıyla geleceğe yatırım yapıyor
Melikgazi Belediyesi kendi yazılımlarıyla geleceğe yatırım yapıyor
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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