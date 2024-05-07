Savcılık düğmeye bastı jandarma operasyon yaptı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.

Savcılık düğmeye bastı jandarma operasyon yaptı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen ’Narkogüç’ operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ’Narkogüç’ operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ile ateşli, ateşsiz silahlar ele geçirildi.

Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Savcılık düğmeye bastı jandarma operasyon yaptı
İHA
Kayseri Gündem

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