Yahyalı'da bu kursa katılan işsiz kalmayacak

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, kadın kursiyerleri ziyaret etti.

Başkan Öztürk konuşmasında; ‘’Yeryüzü cenneti Yahyalımızın güzel insanlarına, güzel faaliyetlerimizden bahsetmek üzere bugün hafta başında mesaimize ilçe başkanımızla, Halk Eğitim Merkezi müdür yardımcımızla, tekstil hocalarımızla birlikte tekstil kursumuzu ziyaret ederek başladık. Öncelikle ben bu güzelliği Yahyalılı hemşehrilerimizle paylaşmak istiyorum. Allaha hamd olsun ciddi manada ses getirdiğini de biliyorum. Bu güzelliğimizi TRT Çukurova radyomuz duymuş onlarla röportaj yapma imkanıda oldu. Yahyalımızın güzel insanlarına bir teşekkürüm var. Başta Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’e 4 milyon TL gibi bir bedeli yeni yapılmakta olan Tekstil fabrikamıza verdiler. Özkoyuncu ailemize gönülden yürekten teşekkürüm var. 3 milyon TL bedeli belediyemize şartlı nakit olarak yatırdılar ve bu güzellik meydana geldi. Kursiyerlerimizin bu mekanını tahsis eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç Başkanımızada teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımıza da teşekkür ediyorum. Halk Eğitim Kanalı ile bu kursiyerlerimiz alacakları sertifika ile istihdama katkı sunacağız. Hayal dünyasında gezmiyoruz, ayakları yere basan bir proje. İlçelerimizden de projemize ilgi duyuyorlar onlarada bu güzelliğimizden bahsediyoruz. Şunu arz etmek isterim konfeksiyon da tekstil de yetişmiş deneyimli eleman önemlidir.Önümüzde ki günlerde kaba inşaatı biten Tekstil fabrikamıza eleman yetiştirmek istiyoruz. Yahyalı da güzel şeyler olduğuna inanıyorum yeter ki iş insanlarıyla, müteşebbislerimizle, hayırseverlerimiz buna omuz verdikten sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’ Dedi.

Kursiyer Aysel Şahin konuşmasında; ‘’Öncelikle Valimiz Sayın Gökmen Çiçek beye, Belediye Başkanımız Sayın Esat Öztürk’e, Adem Sarıçiçek beye, İlçe Kaymakamımıza bizlere bu güzelliği tanıdığınız için bu imkanı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bizler burada makinayı hiç bilmeden oturduk sağolsun Elif Hocamız bize çok yardımcı oldu. İlk önce dikişi, makinanın ip sarması, overloğu bütün makinaları tanıdık. Daha sonra evimize ailelerimize öğrenme amaçlı bir şeyler yaparak bu işe başladık. Şuanda gömlek,swit,pijama,eşofman hepsinin dikimini öğrendik. Bizler buradan çıktıktan sonra sunulan iş imkanı ile çalışmayı düşünüyoruz. Bu konuda başkanmız bize her zaman öncüdür. Destekleriyle yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Teşekkür ederim.’’ Dedi.