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Melikgazi Belediyesi'nin yeni kursları her yaştan vatandaşa hitap ediyor

Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (MELMEK) kapsamında, Tınaztepe, Danişmentgazi, Fedakar Gülderen, Yeniköy, Selçuklu, Belsin, Esenyurt, Necip Fazıl Kısakürek, Tavlusun, Alparslan Türkeş, Şirintepe, Gökkent, Gesi Fatih, İldem ve TOKİ Sosyal Tesisleri'nde, yetişkinler için açtığı birbirinden farklı kurslar için kayıtların başladığını duyuruldu.

Melikgazi Belediyesi'nin yeni kursları her yaştan vatandaşa hitap ediyor
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (MELMEK) kapsamında, Tınaztepe, Danişmentgazi, Fedakar Gülderen, Yeniköy, Selçuklu, Belsin, Esenyurt, Necip Fazıl Kısakürek, Tavlusun, Alparslan Türkeş, Şirintepe, Gökkent, Gesi Fatih, İldem ve TOKİ Sosyal Tesisleri’nde, yetişkinler için açtığı birbirinden farklı kurslar için kayıtların başladığını duyuruldu.

Adli Kalem İşleri’nden İngilizce’ye, Türk Halk Oyunları’ndan çini işlemeciliğine pek çok alanda açılan kurslarla, vatandaşlara hem meslek edindirmek hem de ilgi duydukları alanda gelişimlerini desteklemek amacıyla açtıkları kurslara her yıl yoğun ilgi olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mize kazandırdığımız nitelikli hizmetlerimizle vatandaşlarımızı memnun etmeye devam ediyoruz. İlçemize değer katan proje ve yatırımlarımızın yanı sıra, kültür, sanat ve eğitim alanında hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizle de refah seviyesini artırıyoruz. Bu kapsamda MELMEK kurslarımız kapsamında çeşitli kurslar açarak vatandaşlarımızın ilgi duydukları alanlarda eğitim almalarını, el becerilerinin gelişmesini, sosyalleşmesini ve meslek edinmesini destekliyoruz. Tınaztepe, Danişmentgazi, Fedakar Gülderen, Yeniköy, Selçuklu, Belsin, Esenyurt, Necip Fazıl Kısakürek, Tavlusun, Alparslan Türkeş, Şirintepe, Gökkent, Gesi Fatih, İldem ve TOKİ Sosyal Tesisleri’mizde yetişkinlere yönelik kurslarımıza kayıtlarımız başladı. Arıcılık, haber spikerliği, dijital fotoğrafçılık, çini işlemeciliği, resim sanat eğitimi ve daha pek çok kurslarımız vatandaşlarımızı bekliyor. Ücretsiz olarak hizmet verdiğimiz kurslarımızdan eğitim alan vatandaşlarımız MEB onaylı sertifikalarına sahip olacaklar. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız www.melikgazi.bel.tr internet adresimizden veya 252 16 61-68 numaralı hattımızdan başvuru yapabilirler. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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