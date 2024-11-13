Melikgazi Belediyesi TEKNOFEST'e damgasını vurdu

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e proje üreten gençlere verdiği rekor desteklerle adından söz ettiren Melikgazi Belediyesi, önemli bir başarıya daha imza attı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcıların AR-GE projelerinin yarıştığı TEKNOFEST’te, Melikgazi Belediyesi’nin desteklediği 7 takım ilk 10’a girmeyi başardı.

Gençlere yönelik hayata geçirdiği proje ve yatırımlarla örnek teşkil eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamasında, “Melikgazi Belediyesi olarak gençliğe çok önem veriyoruz. “Önce gençlik” dedik; onlar için okullar, kütüphaneler yapıyoruz. Teknoloji atölyeleri kuruyoruz. Birçok etkinliğe, faaliyete destek veriyoruz. Ama bunların içerisinde TEKNOFEST desteği en önemli desteklerden bir tanesi. Son 3 yıl içerisinde tam 5.000.000 TL tutarında malzeme desteği vererek TEKNOFEST’e ilkokuldan, liseden, üniversiteden birçok takımımızın katılmasını sağladık. Bu sene 2024 yılı için tam 2.500.000 TL malzeme desteği vererek 36 takımı destekledik ve bu takımlar 3 farklı ilde gerçekleştirilen yarışmalara katıldılar. Bu takımlardan 16 tanesi finalist oldu ve bunların içerisinden 7 tanesi de ilk 10’a kaldı. Ben hepsini tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum. Melikgazi Belediyesi olarak gençlere desteğimiz devam edecek. Gençler gerçekten farklı projelerle ülkemizin gelişmesine katkı sunabilecek formattalar. Biz de gençlerin elinden tutmak, onlara her türlü desteği vermek için birçok desteği hayata geçiriyoruz. TEKNOFEST’te başarılı olan, destek alan tüm takımlara başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum” dedi.