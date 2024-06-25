Akademisyenlerden gazetecilere yapay zeka eğitimi

Yozgat’ta, medya sektöründeki hızlı değişimlere ayak uydurabilmek ve gazetecilik pratiğini güçlendirebilmek adına ’Gazetecilikte Yapay Zeka Uygulamaları’ eğitimi düzenlendi.

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü tarafından yerel ve ulusal gazete temsilcilerine yönelik “Yapay Zeka Araçları” eğitimi gerçekleştirildi. Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nazmi Ekin Vural tarafından verilen eğitim yaklaşık iki saat sürdü. Eğitimde gazetecilerin haber üretiminde yapay zekayı nasıl kullanabilecekleri ve yapay zeka araçları hakkında bilgiler verildi. Eğitim çerçevesinde yapay zeka temelleri, uygulama alanları, etik sorumluluklar ve güncel teknolojik gelişmeler gibi konular ele alındı. Eğitime katılan gazeteciler, interaktif oturumlar ve pratik uygulamalarla bu alandaki bilgilerini güçlendirdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar da atölye çalışması sırasında fakülteyi ziyaret ederek eğitimin gerçekleştirildiği haber atölyesinde incelemelerde bulundu. Yapay zeka eğitimi ile ilgili bilgi alan Rektör Yaşar, eğitime katılan basın mensuplarına teşekkür edip sohbet etti. Rektör Yaşar, teknolojinin önemine dikkati çekerek teknolojik bilginin yaygınlaşması için üniversite olarak tüm imkanları seferber edeceklerini ve gelecek dönemde bu tür etkinlikleri arttırarak sürdüreceklerini ifade etti.

Gelişen teknoloji ile birlikte dijital çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde ileri düzeyde bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen yapay zeka eğitimi başarıyla sonuçlandı.