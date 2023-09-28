Melikgazi Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor

Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan A. Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılış töreni yarın gerçekleştirilecek.

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  • 28.09.2023 16:02
  • Güncelleme: 28.09.2023 16:37
Melikgazi Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor
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Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi’nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan A. Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi’nin açılış töreni yarın gerçekleştirilecek.

Eğitim hizmetlerine önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Diyanet eğitim ve kültür merkezlerimiz dini eğitimin verildiği, kültürel gelişimin desteklendiği, vatandaşlarımızın birçok etkinlik yaparak sosyalleşebildikleri yerlerdir. Hayırsever ailemizle birlikte güzel bir diyanet eğitim ve kültür merkezini daha Melikgazi’mizde hayata geçiriyoruz. A. Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi’mizde, zemin katta 4-6 yaş aralığındaki çocuklarımızın zihinsel, duygusal, sosyal, dini ve ahlaki gelişiminin destekleneceği 2 adet sınıf ve oyun odası bulunuyor. Birinci katta ise bayanların dini eğitimlerini tamamlamalarına yönelik 2 adet sınıf ile toplu etkinliklerin yapılabileceği çok amaçlı salon bulunuyor. Bahçelievler Mahallesi, İlham Sokak üzerinde inşa ettiğimiz A. Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi’nin açılışını 29 Eylül Cuma günü saat 13.30’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Açılış törenimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.

İHA

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