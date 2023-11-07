Melikgazi Belediyesi, Zalime Karşı Mazlumun Yanında
Melikgazi Belediye binasına asılan Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı, İsrail'in katliam ve vahşetine karşı Filistinlilerin yanında olunması gerektiğini ifade ediyor.
- 07.11.2023 16:17
- Güncelleme: 07.11.2023 16:17
Melikgazi Belediyesinin görünen iki cephesine asılan dev Türk Bayrakları ve Filistin Bayrakları takdirle karşılanıyor.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu sosyal medyada fotoğraf altına yaptığı açıklamada, 'Terör Devleti İsrail tarafından, tüm dünyanın gözü önünde acımasızca soykırım ve katliama maruz bırakılan kardeşlerimiz yalnız değildir' mesajını yazdı.
Haber Merkezi
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