Melikgazi Belediyesi, Zalime Karşı Mazlumun Yanında

Melikgazi Belediyesinin görünen iki cephesine asılan dev Türk Bayrakları ve Filistin Bayrakları takdirle karşılanıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu sosyal medyada fotoğraf altına yaptığı açıklamada, 'Terör Devleti İsrail tarafından, tüm dünyanın gözü önünde acımasızca soykırım ve katliama maruz bırakılan kardeşlerimiz yalnız değildir' mesajını yazdı.