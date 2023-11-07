Büyükşehir İtfaiyesi'nden 100. yıl Tatbikatı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, toplumsal bilince hizmet etmek ve kurumlar arası iş birliğini öne çıkartarak farkındalık oluşturmak adına “100. Yıl Yangın ve Tahliye Farkındalık Tatbikatı” gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı dolayısıyla “100. Yıl Yangın ve Tahliye Farkındalık Tatbikatı” düzenlendi. Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde okul öğrencileri tarafından gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmazken, itfaiye ve öğrenciler hep birlikte Türk İtfaiyesi andını söylediler. Toplumsal bilince hizmet etmek ve kurumlar arası iş birliğini öne çıkartarak farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirilen tatbikatta, 100 öğrenci, 100 adet Türk Bayrağı ile görsel şölen sundu. Tatbikatı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın ile kamu, kurum ve kuruluşların yetkilileri de izlerken, günün anısına fidan dikimi de gerçekleştirildi. Program kapsamında, kamu kurum kuruluşları ve STK temsilcilerinden 100 kişiye teşekkür belgesi takdim edildi.

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ HER YERDE

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 54 araç ve 311 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, can ve mal kaybını önlemek için yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla ve özveriyle sürdürüyor.