Melikgazi, Çevre Düzenleme Çalışmaları ile Daha Güzelleşiyor

İlçenin birçok mahallesinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi Anafartalar Mahallesinde 2 bin 500 metrekare alanda çevre düzenleme çalışması yapıyor.

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  • 17.10.2023 16:24
  • Güncelleme: 17.10.2023 16:24
Melikgazi, Çevre Düzenleme Çalışmaları ile Daha Güzelleşiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlçenin birçok mahallesinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi Anafartalar Mahallesinde 2 bin 500 metrekare alanda çevre düzenleme çalışması yapıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sahada devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşların da taleplerini dinledi. Anafartalar Mahallesinde çevre düzenlemesi yaparak, bölgeyi yepyeni ve modern bir görünüme kavuşturmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Daha modern bir ortam oluşturmak için hummalı çalışmalar ilçemizin birçok bölgesinde devam ediyor. Melikgazi’miz her geçen gün düzenli ve imarlı bir şekilde büyüyüp gelişiyor. Melikgazi olarak yepyeni yollar, caddeler, kavşaklar ve meydanlarla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir bir projelerimizi hayata geçiriyoruz. İlçe genelinde ulaşıma önem veriyor, güvenli, seri ve etkin bir ulaşım için yeni yol, bakım ve onarım işleri yapıyoruz. Bunun yanı sıra çevre düzenleme çalışmalarına da devam ediyoruz. Anafartalar Mahallemizde bulunan Latif Başkal Camii çevre düzenleme ve şadırvan yapım çalışmalarımızı inceledik. Aynı zamanda esnaf kardeşlerimizle ve vatandaşlarımızla da bir araya gelerek taleplerini dinledik. Bu kapsamda Anafartalar’da 2 bin 500 metrekare alanda çevre düzenlemesi ile alanı komple yeniliyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile aynı zamanda gelişen ve büyüyen ilçemizde alt yapı ve fiziki yapıda bütünlük sağlıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında, Anafartalar Meydanı çok daha güzel ve estetik bir görünüme kavuşturulmuş olacak. Hem ilçemize hem de bölgeye yakışır bir çalışma gerçekleştirerek Melikgazililere yakışır bir şehir oluşturmak için gayretle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

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İHA

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