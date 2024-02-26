Melikgazi'de 3D Coğrafi Bilgi Sistemleri zamanı

Kurum içi eğitimlerine devam eden Melikgazi Belediyesi, kendi bünyesinde geliştirilen sistemler sayesinde akıllı şehircilik, e-hizmet, dijital dönüşüm gibi konularda personele coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili bilgi verdi hem de konu hakkındaki yenilikleri tanıttı.

Personeli bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için kurum içi eğitimlerin devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi ARGE ve Plan Proje Müdürlüğü işbirliği ile geliştirilen coğrafi bilgi sistemleri projemizdeki son gelişmeleri kurum idarecilerimiz ve personelleri ile paylaştık. Projede Türkiye’de öncü olarak geliştirdiğimiz 3D CBS uygulamamız ile ilçe envanterini oluşturan binalar, park envanterleri, elektrik direkleri, ağaçlar, sıfır atık noktaları gibi binlerce coğrafi nesneyi 3D olarak görüntülenebiliyoruz. Sayısal imar planı ile ilçemizdeki imar planlarının daha sağlıklı oluşmasına katkıda bulunuyoruz. 3D GIS, Sayısal İmar Planı, MIS - GIS Entegrasyonu (Parsel ve Veri Transferi), ARSIV - GIS Entegrasyonu (konum ve parsel bazlı veri keşfi) gibi bazı yenilikler personele tanıtıldı. Bu sistemle vatandaşlarımızın bulundukları noktalardan müracaat edebilecekleri e-hizmet teknolojisi giderek artmakta olup; zaman, yakıt ve para israfını dijital yollarla önüne geçebiliyoruz. Eğitimli ve alanında uzman kadromuzla kendi Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamalarımızı üretiyor, karar destek mekanizması sayesinde mekanla ilişkili veri ve analizlerle vatandaşlarımıza hizmet kalitemizi artırıyoruz. Süreçte başta bilgi teknolojileri ekibimiz olmak üzere emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.