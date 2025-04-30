Melikgazi'de Bahar Coşkusu: Öğrencilerle Birlikte Yeşillendirme Seferberliği

İlçenin doğaya daha fazla yaşam alanı kazandırma gayretiyle, bahar aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran belediye, 6 yıl içinde 300’den fazla park ve sayısız yeşil alan oluşturdu.

İlçe yönetimi, vatandaşların stres atıp çocukların güvenle oyun oynayabileceği ortamlar yaratmayı amaçlayan bu projelerle, yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor. Ayrıca, bölgenin doğal güzelliklerine önemli katkılar sağlayan ladin fidanlarının dikimiyle Sakarya Mahallesi’nde yeni bir yaşam alanı ortaya çıktı.

Bu çalışmalar, toplumun çevre bilincini yükseltirken, yerel yönetimin doğaya olan duyarlılığını da gözler önüne seriyor. Birlikte atılan adımlar, daha yeşil bir Melikgazi’nin inşasında büyük önem taşıyor.