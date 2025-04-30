Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

Kayserispor, Rizespor maçında 'çirkin ve kötü tezahüratı', 'saha olayları' , 'usulsüz seyirci alınması' ve 'talimatlara aykırı hareketi' gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Süper Ligin 33’üncü haftasının ardından PFDK’ya sevkler açıklandı. Kayserispor, Rizespor ile oynanan maçın ardından da PFDK’ya sevk edildi. TFF tarafından açıklanan sevklerde Kayserispor ile ilgili madde şu şekilde;  Kayserispor Kulübü’nün 27.04.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Rizespor  Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” açıklandı.

Haber Merkezi

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