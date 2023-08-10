Melikgazi'de doğayla iç içe İngilizce kampı başlıyor

Melikgazi Belediyesi tarafından Eğitim Kampları Projesi çerçevesinde tarih ve doğayla iç içe Tarihi Gesi İlkokulu'nda düzenlenecek olan İngilizce Eğitim Kampı'nın bu yıl ikincisi başlıyor.

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  • 10.08.2023 14:37
  • Güncelleme: 11.08.2023 08:18
Melikgazi'de doğayla iç içe İngilizce kampı başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi tarafından Eğitim Kampları Projesi çerçevesinde tarih ve doğayla iç içe Tarihi Gesi İlkokulu’nda düzenlenecek olan İngilizce Eğitim Kampı’nın bu yıl ikincisi başlıyor.

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Gençlerin yaz tatillerini hem eğlenerek hem de yabancı dil öğrenerek geçirmesi için başlattıkları İngilizce Eğitim Kampı’nın geçen yıl yoğun ilgi gördüğünü belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gesi Mahallesi’nde doğa ile tarihin iç içe olacağı İngilizce Kampının bu yıl ikincisini düzenleyeceklerine dikkat çekerek, “Melikgazi’de gençlerimizi seviyor onların geleceğe daha iyi hazırlanması için çalışmalar yapıyoruz. 14-18 yaş arası gençlerimize özel hazırladığımız İngilizce Eğitim Kampı’mızın ikincisi başlıyor. Restore ettiğimiz tarihi Gesi İlkokulu’nu geçen yıl kamp merkezi haline getirmiştik. Kampımızda tamamen İngilizce eğitim uygulanacak. Öğrencilerimiz burada müzik, sinema, atölyeler, güzel sanatlar, doğa keşifleri ve tarihi, kültürel geziler ile pratik yapma şansı elde edecek. Kamplarımızı kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı yapmayı planladık. Yaz kampımıza 13 Ağustos Pazar günü 14-18 yaş arasındaki kız öğrencilerimiz ile başlıyoruz. 20-26 Ağustos tarihleri arasında ise erkek öğrencilerimiz ile eğitim kampımız devam edecek. 6 gece 7 gündüz sürecek kampımızda gençlerimize 3 öğün yemek ikramımız olacak. Gençlerimizin telefonlarının yanlarında olmayacağı bir kamp hazırladık, onları internet ortamından biraz uzaklaştırmayı hedefledik. Farklı yaş gruplarındaki gençlerimize, sosyal faaliyetlerden ek derslere, uzaydan bilime birçok alanda eğlenirken öğrendikleri bir program hazırladık. Eğitim kampımızda çocuklarımızın geleceğe hazırlanması açısından Melikgazi Belediyesi olarak biz de elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla kampta güzel bir hafta geçirmek isteyen tüm gençlerimizi bekleriz” dedi.

İHA

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