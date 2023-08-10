Ocak başında çalışanlara Allah yardım etsin

Kayseri'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte döner ustaları ve ocakbaşı çalışanları zorlu bir mesai geçiriyor. 40 dereceye ulaşan sıcaklıkta çalışanlar, ateş başında saatlerce çalışarak işlerini sürdürüyor.

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  • 10.08.2023 14:38
  • Güncelleme: 10.08.2023 16:02
Ocak başında çalışanlara Allah yardım etsin
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Fırın sıcaklığının 300 derece olduğunu söyleyen fırın ustası Sezai Akgün, “Ocağın sıcağı 300 derece birde dışarıdan da sıcak vuruyor haliyle zor oluyor. Bunun zararı oluyor ama ekmek parası mecburen çalışıyoruz” dedi. 

Türkiye genelinde ve Kayseri’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi döner, kebap ve fırın ustalarını daha çok etkiliyor. Saatlerce ateşin karşısında sıcak ekmek ve pide yapan fırın ustaları, ayakta döner kesen ustalar, ya da kebapçılar kavurucu sıcaklara rağmen işlerini sürdürüyor. 60 dereceyi bulan döner ocağının karşısında çalıştıklarını söyleyen döner ustası Kemal Avcı, “Küçüklüğümden beri 15 yıldır lokantacılık yapıyorum. Dışarı 40 dereceyi buluyor, biz dışarı çıkınca serinliyoruz. Mangalın sıcağı, döner ocağının sıcağı ortalama 60 dereceyi buluyor. Dışarı serin geliyor bizlere. Ortalama 8-9 saat dönüşümlü olarak çalışıyoruz. Kebap işi zor, dışarı sıcak, içeri dışarıdan sıcak. Bol bol su tüketiyoruz kendimizi ıslatıyoruz. Çok soğuğun zarar verdiği gibi çok sıcakta zarar veriyor illaki bol bol terliyoruz, ter atıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SICAKLIKLARIN ZORLADIĞI OLUYOR AMA ÇALIŞIYORUZ EKMEK PARASI’


Sıcakta çalışmanın zor olduğunu ama ekmek parası olduğu için çalışmak zorunda olduğunu dile getiren Usta Döne Karaer, “Sabah saat 8’de geliyoruz akşama kadar çalışıyoruz akşam 6 buçukta gidiyoruz. Sıcaklık burada 60-70 dereceyi buluyor. Sıcaklıkların zorladığı oluyor ama çalışıyoruz ekmek parası, ne yapalım? Rabbim bir serinlik veriyor. 10-11 saat çalışıyoruz, sıcak etkiliyor zor oluyor, kolay olmuyor. 7,5 senedir buradayım. Serinlemek için gidip suyumuzu içiyoruz, yemeğimizi yiyoruz, soğuk bir şeyler yiyip serinliyoruz biraz oturup dinleniyoruz” şeklinde konuştu. 

‘FIRININ SICAĞI 300 DERECE’

Fırın sıcaklığının 300 derece olduğunu ve bunaltıcı sıcaklara rağmen klima olmadan çalıştıklarını belirten Ekmek Ustası Sezai Akgün, “40 yıldır bu işi yapıyorum. Bu sene aşırı sıcak. Fırının sıcağı 300 derece birde dışarıdan da sıcak vuruyor haliyle zor oluyor. Zararı oluyor ama ekmek parası mecburen çalışıyoruz. Serinlemek için yöntemimiz yok suyla kafamızı yıkıyoruz, klima falan yok. Hamurun durumuna göre dokuz saat çalıştığımızda oluyor on saat çalıştığımızda oluyor” diye konuştu.

1ha

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