Melikgazi'de Gençlerle Alev Alatlı Söyleşisi: 'Seyredin Ama Teslim Olmayın'
Melikgazi Belediyesi'nin Mektep Melikgazi programı kapsamında düzenlediği söyleşi etkinliğinde, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, gençlerle bir araya geldi. Etkinliğin odağında, Alev Alatlı'nın dikkat çeken eseri 'Suç Ortağı Hollywood' yer aldı. Böhürler, söyleşide yaptığı konuşmada medya ve popüler kültürün birey üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, gençleri eleştirel bakışa davet etti:
“Zihninize format atan hiçbir yapımın büyüsüne kapılmayın. Aşkı Hollywood’dan, kahramanlığı Marvel’dan, gerçeği Netflix’ten öğrenmeyin. Hayat kurgu değil. Şiddeti estetikle, zulmü müzikle, tarihi makyajla sunanlara aldanmayın. Seyredin ama teslim olmayın.”
Gençlere Eleştirel Medya Okuryazarlığı Çağrısı
Alev Alatlı’nın kitabı üzerinden yürütülen tartışmalarda, medya içeriklerinin ideolojik ve kültürel kodlar taşıdığı, bu kodların sorgulanmadan kabul edilmesinin zihin dünyasında tahribata yol açabileceği vurgulandı.
Gençlerin yoğun katılım gösterdiği programda, fikir alışverişi ve açık diyalog ortamı öne çıktı. Etkinlik sonunda konuşan Böhürler, “Bu tür buluşmalar, sadece kitap üzerine değil; kimliğimiz, değerlerimiz ve dünyayı nasıl okuduğumuz üzerine de düşünmemizi sağlıyor” ifadelerini kullandı.
Mektep Melikgazi söyleşi dizisi, gençlere düşünsel derinlik kazandıran etkinlikleriyle devam edecek.