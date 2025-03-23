  • Haberler
  • Gündem
  • Melikgazi'de Gençlerle Alev Alatlı Söyleşisi: 'Seyredin Ama Teslim Olmayın'

Melikgazi'de Gençlerle Alev Alatlı Söyleşisi: 'Seyredin Ama Teslim Olmayın'

Melikgazi Belediyesi'nin Mektep Melikgazi programı kapsamında düzenlediği söyleşi etkinliğinde, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, gençlerle bir araya geldi. Etkinliğin odağında, Alev Alatlı'nın dikkat çeken eseri 'Suç Ortağı Hollywood' yer aldı. Böhürler, söyleşide yaptığı konuşmada medya ve popüler kültürün birey üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, gençleri eleştirel bakışa davet etti:

Melikgazi'de Gençlerle Alev Alatlı Söyleşisi: 'Seyredin Ama Teslim Olmayın'

“Zihninize format atan hiçbir yapımın büyüsüne kapılmayın. Aşkı Hollywood’dan, kahramanlığı Marvel’dan, gerçeği Netflix’ten öğrenmeyin. Hayat kurgu değil. Şiddeti estetikle, zulmü müzikle, tarihi makyajla sunanlara aldanmayın. Seyredin ama teslim olmayın.”

Gençlere Eleştirel Medya Okuryazarlığı Çağrısı
Alev Alatlı’nın kitabı üzerinden yürütülen tartışmalarda, medya içeriklerinin ideolojik ve kültürel kodlar taşıdığı, bu kodların sorgulanmadan kabul edilmesinin zihin dünyasında tahribata yol açabileceği vurgulandı.

Gençlerin yoğun katılım gösterdiği programda, fikir alışverişi ve açık diyalog ortamı öne çıktı. Etkinlik sonunda konuşan Böhürler, “Bu tür buluşmalar, sadece kitap üzerine değil; kimliğimiz, değerlerimiz ve dünyayı nasıl okuduğumuz üzerine de düşünmemizi sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Mektep Melikgazi söyleşi dizisi, gençlere düşünsel derinlik kazandıran etkinlikleriyle devam edecek.
 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Osman Zeki Yücesan Ortaokulu yarı finallere yükseldi
Osman Zeki Yücesan Ortaokulu yarı finallere yükseldi
'Açık Oy Gizli Tasnif' Geri Döndü: Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu'na desek
'Açık Oy Gizli Tasnif' Geri Döndü: Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu'na desek
Milletvekili Genç: 'Üye sandığının 20 katı vatandaş oy kullanıyor'
Milletvekili Genç: “Üye sandığının 20 katı vatandaş oy kullanıyor”
Kayseri Başhekiminden Bakan Memişoğlu'na Türk Tıp Tarihini hatırlatan anlamlı hediye
Kayseri Başhekiminden Bakan Memişoğlu'na Türk Tıp Tarihini hatırlatan anlamlı hediye
Başkan Keskin: 'Kayseri halkı, bugün burayı bayram havasına dönüştürdü'
Başkan Keskin: “Kayseri halkı, bugün burayı bayram havasına dönüştürdü”
Hulusi Akar Varşova'da: Avrupa Güvenliği ve Savunması Masaya Yatırılıyor
Hulusi Akar Varşova’da: Avrupa Güvenliği ve Savunması Masaya Yatırılıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!