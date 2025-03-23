Melikgazi'de Gençlerle Alev Alatlı Söyleşisi: 'Seyredin Ama Teslim Olmayın'

“Zihninize format atan hiçbir yapımın büyüsüne kapılmayın. Aşkı Hollywood’dan, kahramanlığı Marvel’dan, gerçeği Netflix’ten öğrenmeyin. Hayat kurgu değil. Şiddeti estetikle, zulmü müzikle, tarihi makyajla sunanlara aldanmayın. Seyredin ama teslim olmayın.”

Gençlere Eleştirel Medya Okuryazarlığı Çağrısı

Alev Alatlı’nın kitabı üzerinden yürütülen tartışmalarda, medya içeriklerinin ideolojik ve kültürel kodlar taşıdığı, bu kodların sorgulanmadan kabul edilmesinin zihin dünyasında tahribata yol açabileceği vurgulandı.

Gençlerin yoğun katılım gösterdiği programda, fikir alışverişi ve açık diyalog ortamı öne çıktı. Etkinlik sonunda konuşan Böhürler, “Bu tür buluşmalar, sadece kitap üzerine değil; kimliğimiz, değerlerimiz ve dünyayı nasıl okuduğumuz üzerine de düşünmemizi sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Mektep Melikgazi söyleşi dizisi, gençlere düşünsel derinlik kazandıran etkinlikleriyle devam edecek.

