Melikgazi'de ihtiyaçlar bir bir gideriliyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, hayırsever ile Komando Caddesi üzerinde yaptıkları Ali Erkara Cami'nin yapım aşamalarını inceleyerek caminin en kısa zamanda hizmete açılacağını söyledi.

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  • 01.08.2023 15:46
  • Güncelleme: 01.08.2023 16:16
Melikgazi'de ihtiyaçlar bir bir gideriliyor
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, hayırsever ile Komando Caddesi üzerinde yaptıkları Ali Erkara Cami’nin yapım aşamalarını inceleyerek caminin en kısa zamanda hizmete açılacağını söyledi.

Her mahallede birçok alanda çeşitli hizmetler yapıldığını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak Melikgazi’nin birçok bölgesinde farklı mahallelerinde okullar, camiler sağlık ocakları, sosyal tesisler, Akıl Küpü Kütüphaneleri olmak üzere sürekli gece gündüz çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimizle el ele Melikgazi’nin, Kayseri’nin gelişmesi için büyük hizmetler veriyoruz. Bunlardan bir tanesi de şimdi Komando Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitemize yakın bir bölgede Ali Erkara Cami’nin yapımı devam ediyor inşaatı bitmek üzere. İnce işine geçeceğiz. Buradaki eksikler ve düzenleyeceğimiz yeni çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Çok şık çok güzel bir cami oldu. Sadece cami olarak değil aynı zamanda da bir eğitim merkezi gibi olacak. Gençlerimizin çocuklarımızın burada toplanacakları ibadet edecekleri güzel bir mekân olacak. Cenab-ı Allah en kısa zamanda tamamlamayı nasip etsin yazın sonuna kadar da büyük bir ilerleme kat edip en kısa zamanda açacağız. Hayırlı olsun. Ali Amca’nın Allah hayrını kabul etsin.” dedi.

Hayırsever Ali Erkara ise, “Camimizin yapımında Mustafa Başkanımızın emeği çok büyük bize çok yardımcı oluyor. Sağ olsun. İnşallah cemaati bol olsun. Melikgazi Belediyemize emeği için çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

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İHA

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