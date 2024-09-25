Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor

Melikgazi Belediyesi, şehrin fiziksel dokusunu güçlendirmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirdiği Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ikinci etap çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar, bölgenin estetik görünümünü de zenginleştirmeyi hedefliyor.

Eski yapıların yerine daha modern ve daha güvenli yapıları inşa ederek şehrin hem fiziksel hem de estetik yapısını iyileştirmeye katkı sağlayan Melikgazi Belediyesi, sürdürülebilir mimari anlayışıyla yaşam kalitesini artırıyor. Önümüzdeki süreçte de nice kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmeyi arzuladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ‘’Melikgazi Belediyesi olarak altı farklı bölgede kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde devam ediyor. Yıldırım Beyazıt Mahallesi birinci etap kentsel dönüşüm projesi bitti, ikinci etaba geçiyoruz inşallah. Şu an da Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, Dr. Sami İpek Bulvarı’nın üzerinde bulunan ilk etabımızdayız. Altı bloktan oluşan bu proje ile birçok vatandaşımızın problemini çözüp, sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde oturmalarını sağlamayı hedeflediğimiz kentsel dönüşüm çalışmasını bitirmek üzereyiz. İki yıl önce başladığımız Yıldırım Beyazıt 1. Etap Kentsel Dönüşüm çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Peyzaj çalışması başladı; sert zeminler, kaldırımlar ve otoparklar yapılıyor. Yakında ağaçlandırmasını da yaparak hakikaten Kayseri’ye, Melikgazi’ye yakışır çok güzel bir projenin tamamlanmasını sağlamış olacağız. Hemen yanı tarafında yine altı bloktan oluşan ikinci etabın çalışmaları başladı. Şu an da üç blok temeli atıldı, inşallah üç bloğun daha temeli atılacak. Dolayısıyla Yıldırım Beyazıt mahallemiz yenileniyor. Hemen bu kentsel dönüşümün arkasında iki okul alanını da tamamlayıp hizmete açmış olduk. Hepsinden önemlisi, 150’ye yakın gecekonduyu buradan kaldırarak, vatandaşlarımızı rahat ettirdik. Çok önemli bir aksın ve otobüs güzergahının bulunduğu bir hat olmakla birlikte Hulusi Akar Bulvarı ile Mustafa Şimşek Caddesi’ni birbirine bağlayan Şükran Caddesi’ni de tamamen düzenleyip güzel bir yol projesini daha hayata geçirmiş olduk. Melikgazi Belediyesi olarak nice kentsel dönüşüm projelerini yapmayı Cenab-ı Allah nasip etsin inşallah. Hayırlı olsun diyorum” dedi.