Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, KAYSO Akademi'de konuşacak

KAYSO Akademi Eğitim Hizmetleri kapsamında 05 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 10:30 da Sanayi Odası hizmet binasında firma yöneticileri ve yönetici pozisyonlarına hazırlananları değişen ve dönüşen iş hayatında liderlik stratejileri hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan “Yeni Normalde Liderlik” konulu eğitim BMC İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Yalçıntaş’ın sunumları ile gerçekleşecektir.

Tüm firma yetkililerinin davetli olduğu Dijitalleşme, Yeşil Dönüşüm ve Z Kuşağı konulu seminer programlarına katılabilmek için aşağıdaki linke kayıt olmak gerekiyor.

Kayıt Linki: https://forms.gle/JXXGPW5kbgkpJ3Uq9