  • Haberler
  • Gündem
  • Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, KAYSO Akademi'de konuşacak

Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, KAYSO Akademi'de konuşacak

Kayseri Sanayi Odası KAYSO Akademi Eğitim Hizmetleri kapsamında Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, Sanayi Odası üyelerine konuşacak.

Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, KAYSO Akademi'de konuşacak

KAYSO Akademi Eğitim Hizmetleri kapsamında 05 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 10:30 da Sanayi Odası hizmet binasında firma yöneticileri ve yönetici pozisyonlarına hazırlananları değişen ve dönüşen iş hayatında liderlik stratejileri hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan  “Yeni Normalde Liderlik” konulu eğitim BMC İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Yalçıntaş’ın sunumları ile gerçekleşecektir.

 

Tüm firma yetkililerinin davetli olduğu Dijitalleşme, Yeşil Dönüşüm ve Z Kuşağı konulu seminer programlarına katılabilmek için aşağıdaki linke kayıt olmak gerekiyor.

Kayıt Linki: https://forms.gle/JXXGPW5kbgkpJ3Uq9 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Volta Team TEKNOFEST'te 2 başarıya imza attı
Volta Team TEKNOFEST’te 2 başarıya imza attı
Büsam Şehir Akademi Başlıyor
Büsam Şehir Akademi Başlıyor
İsrail'in katliamları karşısında tahrik olan bir vatandaş Starbucks'a saldırdı
İsrail'in katliamları karşısında tahrik olan bir vatandaş Starbucks'a saldırdı
Bu Fuar, Türkiye'nin en büyük fuarı olacak
Bu Fuar, Türkiye'nin en büyük fuarı olacak
Kayseri'de Cami başına kaç kişi düşüyor?
Kayseri'de Cami başına kaç kişi düşüyor?
Kayseri Kent Konseyi yeniden hayata geçirdi
Kayseri Kent Konseyi yeniden hayata geçirdi