Melikgazi'de mezarlıklar bayram ziyareti için hazır hale geldi

Bayram süresince vatandaşların rahatlıkla mezar ziyareti yapabilmesi için seferber olan Melikgazi Belediyesi ekipleri, mezarlıkların içerisindeki yabani ot temizliklerinin yanı sıra yürüyüş yolları ve ağaçların da bakımlarını gerçekleştirdi.

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  • 27.06.2023 14:41
  • Güncelleme: 27.06.2023 15:23
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Melikgazi'de mezarlıklar bayram ziyareti için hazır hale geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bayram süresince vatandaşların rahatlıkla mezar ziyareti yapabilmesi için seferber olan Melikgazi Belediyesi ekipleri, mezarlıkların içerisindeki yabani ot temizliklerinin yanı sıra yürüyüş yolları ve ağaçların da bakımlarını gerçekleştirdi.

Bayram öncesi ekiplerin çalışarak mezarlıkları ziyarete hazır hale getirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak her alanda çalışma yapıyoruz. Alt yapı ve üst yapı olmak üzere hizmetlerimiz tüm mahallelerde devam ediyor. Vatandaşlarımız, her bayram olduğu gibi, yine bu bayramda da mezarlık ziyaretlerini zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirebilecek. Ekiplerimiz mezarlıkta ot biçimi, temizleme, bakım ve onarım çalışmaları yaparak bayram öncesi ziyaret için hazır hale getirdi. Vatandaşların daha rahat bir ortamda kabir ziyareti yapması için gayret gösteren ekiplerimize emekleri için teşekkür eder, tüm hemşehrilerimin bayramını tebrik ederim" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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