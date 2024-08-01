Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda; ’Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (28) ile ’Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. (32) yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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