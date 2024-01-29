Melikgazi'de sahipsiz ve yaralı hayvanlar 'Sevimli Dost Ambulansı'na emanet

Melikgazi Belediyesi’nin yardıma muhtaç ve yaralanan sokak hayvanlarının yardımına koşan Sevimli Dost Ambulansı, 2 veteriner ve 7 kişilik bir ekip ile haftanın 7 günü hizmet veriyor.

“Melikgazi’nin her noktasındaki yardıma muhtaç olan sokak hayvanlarına anında ulaşıyoruz”

Sokaklardaki sevimli dostların yalnız olmadığını Melikgazi Belediyesi’nin her türlü imkanı sağladığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Çeşitli nedenlerle yaralanan ya da hastalanan sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanlar için belediyemiz tarafından ambulans hizmeti vermeye devam ediyoruz. Hayvanlar için özel dizayn edilmiş 2 adet ambulansımız haftanın 7 günü 08:00 - 23:00 saatleri arasında sürekli olarak eğitimli personel ile hizmet veriyor. Sevimli Dost Ambulansımız ile sokakta bulunan kedi, köpek, kuş gibi yaralı hayvanlara anında müdahale ediliyor. Belediyemizin iletişim merkezine çeşitli nedenlerle hasta ya da yaralanan hayvanlar ve sokakta zor durumda olan sokak hayvanları ile ilgili gün içerisinde birçok talep geliyor. Bunun üzerine talepler anında değerlendirilerek zaman kaybetmeden sokak hayvanlarına anında müdahale edilebilmesi için Sevimli Dost Ambulansımız devreye giriyor. Bu şekilde yaralı hayvanların en kısa sürede tedavi edileceği yere ulaştırılmasını sağlıyoruz. Tam donanımlı ambulansımız ile 2 veteriner 7 kişilik ekibimiz Melikgazi’de hiçbir canı yaralı ve hasta bırakmıyor. Vatandaşlar çevrede gördükleri yaralı ve hasta sokak hayvanlarını 252 1333 no’lu telefonu arayarak ya da 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattımızdan bize bildirebilirler. İletişim merkezimize ya da WhatsApp ihbar hattımıza gelen ihbarı alan yetkililer belirtilen adreslere özel ambulans ile hızlı bir şekilde ulaşıyor. Daha sonra türüne göre olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığı yaralı hayvanlar, şehrin çeşitli bölgelerinde bulunan klinik merkezlerine götürülerek hayata tutunmaları sağlanıyor” dedi.