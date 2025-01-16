Sömestr Futbol Turnuvası Talas'ta

Talas Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen sömestir futbol turnuvası 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Sömestr Futbol Turnuvası Talas'ta

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın sporcu fabrikası kapsamında yer alan Talas Belediyesi Sömestir Futbol Turnuvası’na 12 takım başvurdu.

U-12 yaş gurubunu kapsayan ve Talas Belediyespor tesislerinde gerçekleşecek turnuvaya Talas Belediyespor’un yanı sıra Kayserispor, Kocasinan Belediyespor, Spor A.Ş., Kayseri Şekerspor, Kayseri Demirspor, Fatih Yurt Spor Kulübü, Kayseri Gençlerbirliği, Güneşspor, Mimsinspor, Sungur FK ve Zeki Akparlar Spor Kulübü katılacak. 

HEM TATİL HEM SPOR

Her yıl katılımın artarak devam ettiğini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın “Geleneksel hale getirdiğimiz turnuvamız bu yıl da büyük heyecana sahne olacak. Küçük sporcularımız okulların kapalı olmasında sömestir turnuvası ile tatilin keyfini çıkartacaklar. Hem dinlenecekler hem de spor yaparak fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacaklar. Şimdiden turnuvada mücadele edecek takımlarımıza, sporcularımıza, teknik heyetlere başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

20 Ocak tarihinde başlayacak ve 3 grup şeklinde gerçekleşecek olan turnuvada günde 3 müsabaka oynanacak. Turnuva 29 Ocak Çarşamba günü oynanacak final maçıyla sona erecek.

Haber Merkezi

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