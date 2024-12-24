Melikgazi'deki metruk binalar tek tek temizleniyor

Çeşitli nedenlerle zamanla kullanılamaz hale gelerek çevredeki vatandaşlar için risk oluşturacak seviyeye gelen eski yapıları yıkan Melikgazi Belediyesi, 2024 yılında 147 adet metruk yapı yıkarak ilçede çevre güvenliğini sağladı.

İlçedeki metruk yapıları yıkarak Melikgazi'de güvenli çevre ve görselliğe önem verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'miz her geçen güzelleşiyor ve büyüyor. Bir yandan ilçemizin imarı ve inşası üzerine çalışmalar yaparken diğer yandan mahallelerimizde kötü görüntü ve risk oluşturan engelleri de kaldırmaya çalışıyoruz. Tacettinveli, Gülük, Keykubat, Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Battalgazi gibi birçok mahallemizde bu çalışmaları yapıyoruz. Yapıların çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalması ve zararlı alışkanlıkları bulunan kişilerin mekanı haline gelmesiyle risk oluşturuyor. Metruk yapıların ciddi bir sorun olduğunu biliyor ve bu yönde göreve geldiğimiz günden beri ciddi çalışmalar yapıyoruz. Güvenli çevre ve görsellik önemli. Can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binaları ilgili kurumlarımızla tespit edip, ev sahiplerinden de gerekli izni aldıktan sonra ya da mahalle sakinlerimizin talebi üzerine incelemelerimiz ve yine gerekli izinlerin alımından sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu bir ilçede yaşaması için çalışmaya devam edeceğiz. Bina yıkım çalışmalarında çok titiz davranarak çevreye verdiğimiz rahatsızlığın minimum seviyede olmasına özen gösteriyoruz. Dolayısıyla yıkımlarla bu mahallelerimiz nefes alıyor daha güzel hale geliyor. Yeni açacağımız yollara engel teşkil eden metruk binaları da hak sahipleri ile anlaşarak yıkıyoruz. 2024 yılında 147 adet metruk yapı yıktık. Ayrıca 21 adet yapıyı da onararak güvenlik tedbirini aldık. İlçemizde güvenlik ve huzuru sağlamaya çalışıyoruz. Kimseyi mağdur etmeden, vatandaşımızı memnun edecek bir şekilde bu işlemleri yapmaya çalışıyoruz.” dedi.