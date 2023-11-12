Melikgazi'den İldem'e ikinci Akıl Küpü Kütüphanesi müjdesi

Gençlerin ihtiyaçlarına önem vererek, projelerini hayata geçiren Melikgazi Belediyesi, ilçeye kazandırdığı 15 Akıl Küpü Kütüphanesi’ne bir yenisini daha ekleyerek İldem Gesi Fatih Mahallesi’ne ikinci bir kütüphane daha kazandıracak.

İldem’e yapılacak olan ikinci Akıl Küpü Kütüphanesi’nin temel çalışmalarını inceleyerek mahalle sakinleriyle sohbet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; “İldem Merkez’deyiz. İldem nüfus olarak çok yoğun bir yer. Burada Soygüllüce Cami’nin yanında güzel bir Akıl Küpü Kütüphanesi yapmıştık. Oldukça da yoğun kullanılıyor. Şimdi buraya da altı hem kütüphane ve kafeterya üst katında da çalışma salonları olacak bir ikinci Akıl Küpü Kütüphanemizi kazandırıyoruz. Temel atma aşamasındayız. Gençlerimiz bizim için önemli. Gençlerimiz ne kadar iyi kendilerini yetiştirirlerse, iyi konumlara gelirlerse ülkemiz daha iyi konuma gelir. Cenab-ı Allah tüm gençlerimizin bahtını açık eylesin. Şu anda 15 adet Akıl Küpü Kütüphanemiz oldu. Hem kafeteryasıyla hem nezih ortamı, özel çalışma alanları ile Kayseri’ye, Melikgazi’ye mahallelerimize çok büyük bir renk kattı” ifadelerini kullandı.

30 bini geçen üye sayıları ile kütüphanelerin oldukça faal olduğunu dile getiren Palancıoğlu; “Gençlerimiz tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bugün burada bu müjdeyi vermek istedim. İldem’de ikinci kütüphanemiz olacak. Temelini 15 gün içerisinde atacağız. Daha sonrasında da hızlı bir şekilde bitireceğiz ve açılışını yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.