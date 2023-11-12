Melikgazi'den İldem'e ikinci Akıl Küpü Kütüphanesi müjdesi

Gençlerin ihtiyaçlarına önem vererek, projelerini hayata geçiren Melikgazi Belediyesi, ilçeye kazandırdığı 15 Akıl Küpü Kütüphanesi'ne bir yenisini daha ekleyerek İldem Gesi Fatih Mahallesi'ne ikinci bir kütüphane daha kazandıracak.

PAYLAŞ
  • 12.11.2023 14:31
  • Güncelleme: 12.11.2023 15:11
Melikgazi'den İldem'e ikinci Akıl Küpü Kütüphanesi müjdesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gençlerin ihtiyaçlarına önem vererek, projelerini hayata geçiren Melikgazi Belediyesi, ilçeye kazandırdığı 15 Akıl Küpü Kütüphanesi’ne bir yenisini daha ekleyerek İldem Gesi Fatih Mahallesi’ne ikinci bir kütüphane daha kazandıracak.

İldem’e yapılacak olan ikinci Akıl Küpü Kütüphanesi’nin temel çalışmalarını inceleyerek mahalle sakinleriyle sohbet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; “İldem Merkez’deyiz. İldem nüfus olarak çok yoğun bir yer. Burada Soygüllüce Cami’nin yanında güzel bir Akıl Küpü Kütüphanesi yapmıştık. Oldukça da yoğun kullanılıyor. Şimdi buraya da altı hem kütüphane ve kafeterya üst katında da çalışma salonları olacak bir ikinci Akıl Küpü Kütüphanemizi kazandırıyoruz. Temel atma aşamasındayız. Gençlerimiz bizim için önemli. Gençlerimiz ne kadar iyi kendilerini yetiştirirlerse, iyi konumlara gelirlerse ülkemiz daha iyi konuma gelir. Cenab-ı Allah tüm gençlerimizin bahtını açık eylesin. Şu anda 15 adet Akıl Küpü Kütüphanemiz oldu. Hem kafeteryasıyla hem nezih ortamı, özel çalışma alanları ile Kayseri’ye, Melikgazi’ye mahallelerimize çok büyük bir renk kattı” ifadelerini kullandı.

30 bini geçen üye sayıları ile kütüphanelerin oldukça faal olduğunu dile getiren Palancıoğlu; “Gençlerimiz tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bugün burada bu müjdeyi vermek istedim. İldem’de ikinci kütüphanemiz olacak. Temelini 15 gün içerisinde atacağız. Daha sonrasında da hızlı bir şekilde bitireceğiz ve açılışını yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Gazzeli çocuklar ve anneler için 'Sessiz Yürüyüş' düzenlendi

Gazzeli çocuklar ve anneler için 'Sessiz Yürüyüş' düzenlendi

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Melikgazi'den İldem'e ikinci Akıl Küpü Kütüphanesi müjdesi

Melikgazi'den İldem'e ikinci Akıl Küpü Kütüphanesi müjdesi

KOAH hastaları dikkat: 'Soğuklarda daha dikkatli olunmalı'

KOAH hastaları dikkat: 'Soğuklarda daha dikkatli olunmalı'

Pazarda zam şampiyonu 'üzüm'

Pazarda zam şampiyonu 'üzüm'

Vali Çiçek: 'Erkilet Millet Bahçesi muhteşem olacak'

Vali Çiçek: 'Erkilet Millet Bahçesi muhteşem olacak'

Çok Okunanlar
1
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

2
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

3
'LGBT Konseri İptal Edilmelidir'

‘LGBT Konseri İptal Edilmelidir’

4
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

5
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

6
Filistin'e Gönül Köprüsü

Filistin'e Gönül Köprüsü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alperen Ocakları İl Başkanı Dilmen: 'Gazze adeta bir çocuk mezarlığına döndü'

Alperen Ocakları İl Başkanı Dilmen: “Gazze adeta bir çocuk mezarlığına döndü”

Talasgücü Belediyespor – Karabük İdman Yurdu: 3-0

Talasgücü Belediyespor – Karabük İdman Yurdu: 3-0

DAHA FAZLA
Spor A.Ş., Atlı Cirit Müsabakalarına ev sahipliği yaptı

Spor A.Ş., Atlı Cirit Müsabakalarına ev sahipliği yaptı

Gençler Millet Bahçesi'nde buluştu

Gençler Millet Bahçesi'nde buluştu

İYİ Partili Yücel, 'Argıncık belediye eliyle mülteci bölgesine dönüştürülüyor'

İYİ Partili Yücel, “Argıncık belediye eliyle mülteci bölgesine dönüştürülüyor”

Büyükşehir'in Fuar Firması Talebi, Kayseri Günlerini İptal Ettirdi

Büyükşehir’in Fuar Firması Talebi, Kayseri Günlerini İptal Ettirdi

Hipofiz tümöründe burun deliğinden ameliyatla tedavi

Hipofiz tümöründe burun deliğinden ameliyatla tedavi