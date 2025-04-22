Melikgazi'nin DigiEdu Projesi, e-Çevre Kategorisinde Dünya Finalinde Yerini Aldı

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında küresel ölçekte en prestijli platformlardan biri olan WSIS (World Summit on the Information Society - Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi) Ödülleri, dijital dönüşümle sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan yenilikçi projeleri teşvik etmek, görünürlüklerini artırmak ve ödüllendirmek amacıyla düzenleniyor.

Finale kalan projelerin ödül alması, uluslararası çevrimiçi halk oylaması ile belirlenecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Dijital belediyeciliğin çevresel sürdürülebilirlikle entegre edildiği DigiEdu Projesi, hem Avrupa Birliği tarafından desteklenmiş hem de uygulama örneği olarak büyük ilgi görmüştür. Projemizin dünya çapında ses getiren WSIS Ödülleri’nde finale kalması, ilçemizin vizyoner yaklaşımlarının ve kurumsal kapasitesinin önemli bir göstergesidir. Vatandaşlarımızın desteğiyle bu başarıyı ödülle taçlandırmak istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi oylamaya katılmaya davet ediyorum.”

Projenin finale kaldığı kategoride ödül kazanabilmesi için kamuoyunun desteği büyük önem taşıyor. Oylama işlemi yalnızca birkaç dakikalık bir kayıt sürecinin ardından tamamlanabiliyor.