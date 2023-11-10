Melikgazi'nin nüfusu 594 bin 344 kişi oldu

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2022 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus verilerine göre, Melikgazi ilçe nüfusunun 594 bin 344 kişiye yükseldiğini ve Melikgazi’nin 46 ilden büyük olduğunu söyledi.

Melikgazi olarak artan nüfusa göre birçok alanda ilçeye hizmet edildiğini hatırlatan Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “2023 yılı nüfus sayımı açıklandı. 85 milyonu gecen bir nüfusumuz var. Kayseri nüfusu TÜİK tarafından 1.441.523 olarak açıklandı. Kayseri’nin 16 ilçesinden Melikgazi ilçesi 594 bin 344 kişi nüfusu ile Kayseri’nin en büyük ilçeleri arasında yer aldı. Melikgazi’de nüfus bir önceki yıl, 589 bin 852 kişi iken, bu yıl bu sayı 4.492 kişi artarak 594 bin 344 oldu. Melikgazi’miz Türkiye’de 46 ilden büyük bir ilçe. Göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşlarımızın ihtiyaçları, huzuru ve güveni var gücümüzle çalışıyoruz. Gelişen ve yenilenen ilçemiz, vatandaşlarımızla birlikte daha da çok değer kazanıyor. Vatandaşlarımızın güzel bir ilçede mutlu bir şekilde yaşamasına imkân tanımak için gayret ediyoruz. Melikgazi’mize en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Melikgazi’nin nüfusunun artmasının ve tercih edilmesinin birçok nedeni var. Bunların başında belediye yatırlarımız ve hizmetlerimiz geliyor. Her yaş grubuna hitap eden projelerimizle ve etkinliklerimizle hizmet veriyoruz. Çocuklar, gençler, kadınlar, engelli, yaşlı, yani bütün hemşehrilerimizin isteklerini ve ihtiyaçlarını düşünerek hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Melikgazi’mizin gelişimine katkı sağlamak ve ilçemiz için tüm gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. İlçemize gelen tüm vatandaşlarımıza hoş geldiniz diyorum” dedi.