Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Atatürk'ü Anma Programına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'na katıldı, Atatürk Evi'ni ziyaret ederek sergi gezdi.

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  • 10.11.2023 15:20
  • Güncelleme: 10.11.2023 15:31
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Atatürk'ü Anma Programına katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı’na katıldı, Atatürk Evi’ni ziyaret ederek sergi gezdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85’inci yılında tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de törenlerle ve etkinliklerle anıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve il protokolü ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıl dönümü nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde, düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı’na katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce gerçekleşen ve miniklerin bu güne özel düzenlediği gösteriyi ilgiyle izleyen Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, ayrıca Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü’nün düzenlediği sergiyi de ziyaret etti.

ATATÜRK EVİ’NE ZİYARET

Atatürk Evi’ni ziyaret eden Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, burada gençler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Protokol, Atatürk Evi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem’in birbirinden güzel eserlerinin yer aldığı sergiyi de gezdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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