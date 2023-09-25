Melikgazi sağlığa değer katmaya devam ediyor

İlçeye 15 aile sağlığı merkezi kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Demokrasi Mahallesi’nde yeni bir aile sağlığı merkezinin daha yapımına başlayacaklarını söyledi.

Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve mahallelerin sağlık ihtiyacını gidermek için sağlık yatırımlarını hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Palancıoğlu, “Demokrasi Mahallesine Hayırseverimiz Hacı Mehmet Hisar ile birlikte yapacağımız Ömer Ülfet Hisar Aile Sağlığı Merkezinin yakında temelini atacağız. 315 metrekare inşaat alanında yapacağımız sağlı merkezimiz butik bir aile sağlık merkezi olacak. 4 hekimli kapasiteye sahip olan sağlık merkezi içerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, üreme sağlığı ve gebe takip odası, arşiv ve laboratuvar alanı yer alacak. Özellikle 2024 yılına kadar ilçemizde sağlık ihtiyacı kalmayacak. Okul, kütüphane, Kuran kursu, cami, sağlık ocağı, sosyal tesis, park gibi birçok alanda Türkiye’de rekor hizmet yapan belediyelerden biriyiz. Özellikle sağlık ocağı sayısında rekor kırıyoruz. 15 sağlık ocağı yaptık. Melikgazi’ye değer katacak mahallelerimizin ihtiyaçlarını birer birer tamamlamayacak çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz. Yenilenen yapılarla ve yaptığımız yeni projelerle birlikte Melikgazi’miz yeni ve daha modern bir çehreye kavuşuyor. Bütün mahallelerimizde ihtiyaç olan hizmetlerin yerine getirilmesi noktasında tüm ekip arkadaşlarımla gayretle çalışıyoruz. Bugün sağlık yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aile Sağlığı Merkezimiz ilçemize ve şehrimize ve hayırlı olsun” dedi.