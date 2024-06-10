Melikgazi son 16'da veda etti

Tokat'ta düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen Melikgazi Belediyespor, Bursa BüyükşehirBelediyespor'a 3-0 yenilerek Türkiye finallerine veda etti.

Melikgazi son 16'da veda etti
Kayseri GündemEditör

Tokat’ta düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda son 16 turuna yükselen Melikgazi Belediyespor, Bursa BüyükşehirBelediyespor’a 3-0 yenilerek Türkiye finallerine veda etti.

Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası final maçları Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanıyor. Türkiye’nin en iyi 32 takımının katıldığı finallerde yer alanMelikgazi Belediyespor, mücadele ettiği E Grubu’nda Gebze Belediyespor’un ardından ikinci olarak ismini son 16 takımı arasına yazdırdı. Çapraz eşleşme sonucunda B Grubu lideri Bursa BüyükşehirBelediyespor ile eşleşen Kayseri ekibi; rakibine 3-0 yenilerek çeyrek finalin kapısından döndü.

Oynanan son 16 tur maçları sonunda Halkbankası, Altekma, TVF SporKulübü,Es Voleybol, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Konya BüyükşehirBelediyespor ve Ziraat Bankası takımları çeyrek finale yükseldi.

İHA
Kayseri Gündem

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