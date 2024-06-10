Erciyes Üniversitesi Türkiye üçüncüsü oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen 3x3 Basketbol Ünilig Final Müsabakalarında mücadele eden Erciyes Üniversitesi 3x3 Basketbol takımı Türkiye üçüncüsü oldu.

Ünilig Final Müsabakaları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 8-9 Haziran tarihleri arasında İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Mücadele ettiği grupta birinci olarak yarı finale yükselen Erciyes Üniversitesi 3x3 Erkek Takımı; yarı final maçında turnuva şampiyonu olan Beykoz Üniversitesi’ne yenildi. Bu yenilgi sonrasında üçüncülük maçında Dokuz Eylül Üniversitesi’ni 9-6 yenerek Türkiye üçüncüsü oldu. Antrenör Hasan Aksoyak yaptığı değerlendirmede; 48 üniversite takımıyla Mayıs ayında başlayan turnuvada önce Adana etabını geçip Türkiye finallerine katılmaya hak kazanarak Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına girdiklerini söyledi. Aksoyak; "İzmir’de yapılan final maçlarında gruptan birinci olarak çıktıktan sonra yarı finalde Beykoz Üniversitesi’ne mağlup olduk.Üçüncülük maçını kazanarak bu önemli turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladık” dedi.

Erciyes Üniversitesi 3x3 Erkek Takımı Ahmet Refik Şahin, Duran Şahin, Ahmet Akkan ve Ahmet Nevşehirli isimlerinden oluştu.