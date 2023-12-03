Bahisle köpek dövüştürenlere suçüstü

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda köpek dövüştüren ve bahis oynayan 37 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslara toplam 150 bin TL para cezası kesildi.

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  • 03.12.2023 14:48
  • Güncelleme: 03.12.2023 18:23
Bahisle köpek dövüştürenlere suçüstü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda köpek dövüştüren ve bahis oynayan 37 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslara toplam 150 bin TL para cezası kesildi.

İlçeye bağlı Karacabey Mahallesinde organize şekilde köpek dövüşü yaptırılacağına dair alınan bilginin ardından Yeşilhisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü, JASAT Kısım Amirliği, Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı ve Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı. Develi yolu üzerindeki Kesik mevkinde yapılan operasyonda 2’si organizatör toplam 37 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8’ine ’kumar oynanması için imkan sağlamak’ ve ’Hayvan Hakları Kanununa muhalefet’ suçlarından adli işlem başlatıldı. Diğer şahıslar hakkında ise ’Hayvan Hakları Kanununa muhalefet’ suçundan adli işlem başlatılırken köpek dövüşünde bahis oynayan 37 kişiye 150 bin 35 TL para cezası kesildi.

Dövüştürülen 6 köpek ise muhafaza altına alınarak belediye ekiplerince hayvan barınağına teslim edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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